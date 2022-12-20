Masterchef Gamze kanlı bıçaklı olduğu Burak Kaya hakkında konuştu ’haksızlık, saygısızlık...’ Gamze’ye ’geri zekalı’ demişti

Somer Sivrioğlu, 'Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.' demişti.