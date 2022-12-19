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Haberler Magazin Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Başrolünü Şafak Sezer'in üstlendiği Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle adını duyuran genç oyuncu Yağmur Ün'den müjdeli haber geldi. Doktor Doğaç Ergezen ile mutlu bir evlilik sürdüren Ün, "Su Diana" adını verdiği minik bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Minik bebeğiyle ilk pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Ün'ün son hali dikkat çekti. İşte Yağmur Ün'ün beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.12.2022 18:20 - Son Güncelleme: 19.12.2022 18:20
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Doktor Doğaç Ergezen ile mutlu bir evlilik sürdüren Ün, "Su Diana" adını verdiği minik bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Ün, bebeğiyle verdiği ilk pozu şu notla yayınladı: "Su Diana Ergezen... 16 Aralık 2022. Ne müthiş serüvendi ama..."

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımda genç oyuncunun son hali dikkat çekti.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...

İşte Yağmur Ün'ün paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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