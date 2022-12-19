Alemin Kıralı’nın Ahsen’i anne oldu! Bebeğiyle ilk pozunu veren Yağmur Ün’ün son haline bakın! Şafak Sezer’in biricik kızıydı...
Başrolünü Şafak Sezer'in üstlendiği Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle adını duyuran genç oyuncu Yağmur Ün'den müjdeli haber geldi. Doktor Doğaç Ergezen ile mutlu bir evlilik sürdüren Ün, "Su Diana" adını verdiği minik bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Minik bebeğiyle ilk pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Ün'ün son hali dikkat çekti. İşte Yağmur Ün'ün beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...
19.12.2022 18:20 - Son Güncelleme: 19.12.2022 18:20
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.