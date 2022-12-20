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Haberler Magazin Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada 'hem fizik hem ses' yorumları yağd! 49'luk Songül Karlı...

Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada 'hem fizik hem ses' yorumları yağd! 49'luk Songül Karlı...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlu Efe Furkan Gümüş'le Zürih'e gitmişti. Önceki gün sahne alan Karlı yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

20.12.2022 09:47 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:48
Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada ’hem fizik hem ses’ yorumları yağd! 49’luk Songül Karlı...

Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

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Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada ’hem fizik hem ses’ yorumları yağd! 49’luk Songül Karlı...

Karlı, geçtiğmiz günlerde oğlu Efe Furkan Gümüş'le birlikte Zürih'e gitmişti.

Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada ’hem fizik hem ses’ yorumları yağd! 49’luk Songül Karlı...

Karlı'nın oğlunun son haliyse herkesi şaşkına çevirmişti.

Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada ’hem fizik hem ses’ yorumları yağd! 49’luk Songül Karlı...

Öncesinde de gençlik yıllarına dair yaptığı bir paylaşımla tüm estetiklerini ele vermişti.

Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada ’hem fizik hem ses’ yorumları yağd! 49’luk Songül Karlı...

İşte Songül Karlı'nın estetiksiz hali...

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