Songül Karlı süper minisiyle oturup bağlama çaldı sosyal medyada 'hem fizik hem ses' yorumları yağd! 49'luk Songül Karlı...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlu Efe Furkan Gümüş'le Zürih'e gitmişti. Önceki gün sahne alan Karlı yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
20.12.2022 09:47 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:48
Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.