Masterchef Fatma Nur saç baş yolduruyor haneye ispiyonculuk yazdırdı! O Fatma Nur nerede bu Fatma Nur Uçar nerede meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ana kadroya girmek için yarışmacılar ter dökmeye devam ediyor. Masterchef'in 18 kişilik ana kadrosunda yer almak için ter döken yarışmacılar bir yandan da heyecanlarıyla boğuşur. Ana kadroya daha önce giren isimlerden biri olan Fatma Nur Uçar, henüz yarışma başlamadna epey söz ettirdi adından. Son olarak un alan yarışmacıyı şeflere şikayet eden Fatma Nur Uçar günün en çok aranan ve merak edilen ismi.
16.08.2022 11:41 - Son Güncelleme: 16.08.2022 11:41
Masterchef'te yarışmacıların ana kadroya girme heyecanı, 3.grupla devam ederken, ana kadroya 8.olarak giren Fatma Nur Uçar'ın yaptığı bir hareket sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
Marketten izinsiz bir şekilde un alan yarışmacıyı şeflere şikayet eden Fatma Nur Uçar günün en çok merak edilen ismi.
Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor.
Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı sushi yemeği ile şeflerden üç evet alı ikinci tura yükselmiş ve ikinci turda da balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı.
MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Fatma Nur Uçar yarışmaya Muğla Fethiye'den katılmıştır.