Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Şaka tatsız bitti o anlar herkesi korkuttu
Şaka tatsız bitti... Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı o anlar herkesi korkuttu! 27 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı. Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar...
16.08.2022 11:36 - Son Güncelleme: 16.08.2022 11:59
Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Şaka tatsız bitti o anlar herkesi korkuttu.
Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı
27 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.
YÜZÜNDE PATLADI
Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.
Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı
BARIŞ AKARSU PROJESİNDEN ÇIKARILDI
Aslı Bekiroğlu, haziran ayında katıldığı bir davette Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film projesinden bahsederken sorulara gülerek yanıt vermiş ve şarkıcının ölümüyle ilgili "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" demişti.