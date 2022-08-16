Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Şaka tatsız bitti o anlar herkesi korkuttu.

BARIŞ AKARSU PROJESİNDEN ÇIKARILDI

Aslı Bekiroğlu, haziran ayında katıldığı bir davette Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film projesinden bahsederken sorulara gülerek yanıt vermiş ve şarkıcının ölümüyle ilgili "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" demişti.