Hülya Avşar elbisesinin eteklerini yukarı sıyırdı merdiven pozları olay! Göğsüne sakız yapıştırma hareketinin ardından bu kez de...
Hülya Avşar elbisesinin eteklerini yukarı sıyırdı merdiven pozları olay! Göğsüne sakız yapıştırma hareketinin ardından bu kez de klibinin kamera arkası görüntüleriyle gündem oldu Avşar kızı... Önceki gün ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ın 'en seksi kadın' sözleriyle adından söz ettiren ve ardından yeni şarkısını teknede bikinili haliyle seslendirerek gündeme gelen Hülya Avşar Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.
Hülya Avşar elbisesinin eteklerini yukarı sıyırdı merdiven pozları olay! Göğsüne sakız yapıştırma hareketinin ardından bu kez de klibinin kamera arkası görüntüleriyle gündemde Avşar kızı...
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?' ile müzik piyasasına döndü. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar yeni şarkısının klibindeki sakız hareketiyle olay olmuştu. Hülya Avşar o klibinden yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instagram hesabından yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti. Klipte Avşar Kızı'na oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti. Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'nın kostümleri dikkat çekti. Ünlü şarkıcı 50 kişilik ekibin eşlik ettiği klipten görüntüler paylaştı. Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada kısa sürede trend oldu.