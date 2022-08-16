Hülya Avşar elbisesinin eteklerini yukarı sıyırdı merdiven pozları olay! Göğsüne sakız yapıştırma hareketinin ardından bu kez de...

Klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti. Klipte Avşar Kızı'na oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti. Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'nın kostümleri dikkat çekti. Ünlü şarkıcı 50 kişilik ekibin eşlik ettiği klipten görüntüler paylaştı. Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada kısa sürede trend oldu.