Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

İzleyicilerini ekrana kilitleyen yarışma programı MasterChef'in 8 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yine kıyasıya mücadeleler yaşandı. Eleme adaylarının belli olduğu yarışmada, dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları da oynandı.