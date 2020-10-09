Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yürekler ağza geldi. MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti. Korku dolu anların yaşandığı yarışmada stüdyoya giren sağlık personeli Sefa'nın parmağına müdahale etti. Diğer yandan dokunulmazlık oyunu öncesinde Mehmet Şef'in ek süre önerisine iki takımdan farklı tepkiler gelince, ortam gerildi.
09.10.2020 09:02
- Son Güncelleme: 09.10.2020 09:16
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