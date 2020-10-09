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Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yürekler ağza geldi. MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti. Korku dolu anların yaşandığı yarışmada stüdyoya giren sağlık personeli Sefa'nın parmağına müdahale etti. Diğer yandan dokunulmazlık oyunu öncesinde Mehmet Şef'in ek süre önerisine iki takımdan farklı tepkiler gelince, ortam gerildi.

09.10.2020 09:02 - Son Güncelleme: 09.10.2020 09:16
Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

İzleyicilerini ekrana kilitleyen yarışma programı MasterChef'in 8 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yine kıyasıya mücadeleler yaşandı. Eleme adaylarının belli olduğu yarışmada, dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları da oynandı.

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Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

Çalışan blenderı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören diğer yarışmacıların ve şeflerin de yürekleri ağza geldi. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna, kanı durdurması için havlu kağıt uzatıp sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

Korku dolu anlar yaşayan Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durduruldu.

Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

Gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Masterchef eleme potasında neler yaşandı? Sefa'nın korkutan kazası, Eray ve Berker arasında çıkan kriz...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı.

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