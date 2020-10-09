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Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray'a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı. İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

09.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 09.10.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





