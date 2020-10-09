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Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray'a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı. İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

09.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 09.10.2020 09:44
Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

Arda Turan, Galatasaray'a dönüşünü yeni arabayla kutladı. 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray'a geri dönen başarılı futbolcu Arda Turan, geleneği bozmadı. Gittiği her takımda kendine yeni bir otomobil alan yıldız futbolcu, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüşü için de paraya kıydı.

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Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

GALERİ GİBİ GARAJ

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta'yı koleksiyonuna eklemişti. 2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

4 MİLYON HARCADI

Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS6 ekledi.

Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

Yıldız futbolcu, özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcadı.

Galatasaray'a dönen Arda Turan geleneğini bozmadı! Garajına yine servet harcayan Arda Turan'ın yeni oyuncağı...

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