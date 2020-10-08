Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Saçını sarıya boyatan Bahar Candan'ın son halini görenler, "Köy yumurtası almışımdır", 'Bu saç hiç olmamış' şeklinde yorum yaptı. Bahar Candan'ın son haline olumsuz yorum yapanlar kadar, yakıştığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları da oldu.