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Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan sarışın oldu. Saçlarını boyatan Candan'ın son haline, 'O saç olmamış bizimle değilsin', 'Köy yumurtası almışımdır' gibi yorumlar yapıldı. Geçirdiği estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Bahar Canda kaç yaşında?

08.10.2020 17:57 - Son Güncelleme: 08.10.2020 17:57
Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan imaj değiştirdi. Estetiği iyice abartan ve bambaşka birine dönüşen Bahar Candan, pandemi döneminde bir deri bir kemik kaldı.

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Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyanın tepkisini çeken Bahar Candan şımarık tavırlarıyla katıldığı yarışmada adından çok söz ettirmişti.

Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Saçını sarıya boyatan Bahar Candan'ın son halini görenler, "Köy yumurtası almışımdır", 'Bu saç hiç olmamış' şeklinde yorum yaptı. Bahar Candan'ın son haline olumsuz yorum yapanlar kadar, yakıştığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları da oldu.

Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

Peki, estetikle bambaşka birisi haline dönüşen ve sıklıkla imaj değiştiren Bahar Candan kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...

BUSE VAROL

25 Mart 1990

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