Bahar Candan sarışın olunca sosyal medya: Köy yumurtası almışımdır...
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan sarışın oldu. Saçlarını boyatan Candan'ın son haline, 'O saç olmamış bizimle değilsin', 'Köy yumurtası almışımdır' gibi yorumlar yapıldı. Geçirdiği estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Bahar Canda kaç yaşında?
08.10.2020 17:57
- Son Güncelleme: 08.10.2020 17:57
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