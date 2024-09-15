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6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina’sı Menekşe son haliyle şaşırttı

Cennet Mahallesi dizisinin sevilen karakteri Oynak Balina lakaplı Menekşe, büyük bir değişimle gündeme geldi! Ünlü oyuncu Şeyla Halis, tam 6 ayda 22 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyada son halini görenler, gözlerine inanamadı!

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 18:59
6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe son haliyle şaşırttı 1

6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı Menekşe son haliyle şaşırttı

6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe son haliyle şaşırttı 2

Bir dönemin popüler dizisi Cennet Mahallesi, kadrosunda; Çağla Şıkel, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur gibi isimleri bir araya getirdi.

6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe son haliyle şaşırttı 3

Dizi yıllar geçse de hala milyonların hafızasındayken, oyuncuların son halleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

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