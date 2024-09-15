Cennet Mahallesi dizisinin sevilen karakteri Oynak Balina lakaplı Menekşe, büyük bir değişimle gündeme geldi! Ünlü oyuncu Şeyla Halis, tam 6 ayda 22 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyada son halini görenler, gözlerine inanamadı!
6 ayda 22 kilo verdi! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı Menekşe son haliyle şaşırttı
Bir dönemin popüler dizisi Cennet Mahallesi, kadrosunda; Çağla Şıkel, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur gibi isimleri bir araya getirdi.
Dizi yıllar geçse de hala milyonların hafızasındayken, oyuncuların son halleri de merak konusu olmaya devam ediyor.