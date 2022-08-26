MasterChef Danilo Zanna’nın ‘kalbim’ dediği oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Tuğçe Demirbilek ile benzerliği dikkat çekti "Kopyası..."

ATV ekranlarında yayınlanmış olan 'Elin Oğlu' adlı programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Masterchef Türkiye programıyla izleyici karşısına çıkan Danilo Zanna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.