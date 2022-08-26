MasterChef Danilo Zanna’nın ‘kalbim’ dediği oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Tuğçe Demirbilek ile benzerliği dikkat çekti "Kopyası..."
Masterchef Türkiye'nin İtalyan jürisi Danilo Zanna ATV ekranlarında yayınlanmış olan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyurmuş ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Zanna, geçen Aralık ayında eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanmış ve uzun süre gündem olmuştu. Zanna şimdi ise oğluyla gündeme geldi. Ünlü şef, sosyal medya hesabında oğlu Zeno Tibet Zanna ile paylaşımda bulundu. Zeno Tibet'in son halini görenler ise inanamadı. Zanna'nın oğlu için "Koca delikanlı olmuş", "Aynı annesi" yorumları yapıldı. İşte Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek'in oğulları...
26.08.2022 21:19 - Son Güncelleme: 26.08.2022 21:38
ATV ekranlarında yayınlanmış olan 'Elin Oğlu' adlı programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Masterchef Türkiye programıyla izleyici karşısına çıkan Danilo Zanna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Geçen Aralık ayında eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanan Zanna, ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olmuştu.
Danilo Zanna ''Kalbim'' deyip biricik oğlu Zeno'yu paylaştı | VİDEO
Zanna şimdi ise oğluyla gündeme geldi. Ünlü şef, sosyal medya hesabında oğlu Zeno Tibet Zanna ile paylaşımda bulundu.