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Haberler Magazin 10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha izleyici ile buluştu. Şahin Kendirci, Zerrin Tekindor, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı filmde başrolü üstlenen Timuçin Esen de performansıyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. Hekimoğlu, Gülperi, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Timuçin Esen'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Esen'in 10 yıllık büyük aşkını görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun iki çocuğunun annesi, güzelliğiyle büyüledi. İşte Timuçin Esen'in gözünden sakındığı güzeller güzeli eşi...

26.08.2022 20:47 - Son Güncelleme: 26.08.2022 20:47
10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulan Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.

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10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

Filmde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

Hekimoğlu, Gülperi, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı.

10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Timuçin Esen'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun iki çocuğunun annesini görenler ise hayran kaldı.

10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...

İşte başta Timuçin Esen olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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