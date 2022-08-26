10 yıllık büyük aşk! Müslüm’ün yıldızı Timuçin Esen’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! İki çocuğunun annesi...
Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha izleyici ile buluştu. Şahin Kendirci, Zerrin Tekindor, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı filmde başrolü üstlenen Timuçin Esen de performansıyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. Hekimoğlu, Gülperi, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Timuçin Esen'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Esen'in 10 yıllık büyük aşkını görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun iki çocuğunun annesi, güzelliğiyle büyüledi. İşte Timuçin Esen'in gözünden sakındığı güzeller güzeli eşi...
26.08.2022 20:47 - Son Güncelleme: 26.08.2022 20:47
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulan Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Timuçin Esen'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun iki çocuğunun annesini görenler ise hayran kaldı.