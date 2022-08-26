48’lik Songül Karlı kına gecesinden paylaştı! ‘Kınaya hazırlık’ deyip yayınladı! İlk görüntüler geldi! Eski eşiyle davalık olmuştu...
48'lik Songül Karlı kına gecesinden paylaştı! Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Karlı, özellikle mahkemelik olduğu eski eşiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Attığı her adımla çok konuşulan Karlı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki Karlı, kına gecesinden yaptığı paylaşımla ortalığı salladı. İşte 'Kınaya hazırlık' diyen Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
26.08.2022 22:27 - Son Güncelleme: 26.08.2022 22:37
Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Songül Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı ve "Derman Sendedir" adlı albümü ile adını geniş kitlelere duyurdu.
2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başlayan Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.