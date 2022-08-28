MasterChef Danilo Zanna ile aşk bombası patlamıştı! Eski Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ın son haline bakın: "Gereksiz olmuş"
MasterChef Danilo Zanna ile aşk bombası patlamıştı! Eski Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ın son haline bakın... Masterchef 2021 sezonunun en çok konuşulan olaylarından biriydi hiç kuşkusuz Danilo Zanna ve Pelin Zaman olayı. Önce aralarında çıkan aşk dedikoduları sonra da Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanması derken, sezon boyunca kazan fokur fokur kaynadı. Bu sırada da Pelin Zaman'ın ünlü bir şarkıcı ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı ve iddiaların asılsız olduğu netleşti. Masterchef Türkiye eski yarışmacısı Pelin Zaman son halini paylaştı. Pelin Zaman'ın son pozlarına takipçilerinin bir kısmı olumsuz yorumlarda bulundu. Zaman'ı görenler "Yazık filtreyi ne kadar abartmışsın" , "Zaten güzelsin, filtre gereksiz olmuş" yorumları yaptı.
28.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 28.08.2022 14:42
"FİLTRE GEREKSİZ OLMUŞ"
MasterChef Danilo Zanna ile aşk bombası patlamıştı! Eski Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ın son hali sosyal medya gündeminde.
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansımıştı.
Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.