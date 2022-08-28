MasterChef Danilo Zanna ile aşk bombası patlamıştı! Eski Masterchef yarışmacısı Pelin Zaman'ın son haline bakın: "Gereksiz olmuş"

Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.