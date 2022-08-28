Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe saatler kala ortaya çıktı! Evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş'ten bomba paylaşım: "Gönlüm..."
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bugün evleniyor! Düğüne saatler kala evlendiği ve Dubai'ye yerleşme kararı aldığı iddia edilen Ebru Gündeş'ten gelen paylaşım dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan çift İstanbul'da beklenen yoğun yağış nedeniyle düğünü 28 Ağustos'a yani bugüne erteledi. Merakla beklenen düğüne saatler kala Ebru Gündeş'ten gelen tebrik paylaşımı dikkat çekti.
28.08.2022 16:07 - Son Güncelleme: 28.08.2022 16:11
"GÖNLÜM SİZİNLE"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe saatler kala ortaya çıktı! Evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş'ten bomba paylaşım geldi.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.