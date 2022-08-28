Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! "Hangisi Deniz hangisi Hazal?"

Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! "Hangisi Deniz hangisi Hazal?"
Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! 1988 yılında Mersin'de dünyaya geldi ünlü oyuncu... 2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şaşkına döndü, "Hangisi Deniz hangisi Hazal?" yorumları havada uçuştu.
28.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 28.08.2022 13:28
Tatil pozlarıyla adından söz ettitren Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.