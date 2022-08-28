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Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! "Hangisi Deniz hangisi Hazal?"

Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! "Hangisi Deniz hangisi Hazal?"

Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! 1988 yılında Mersin'de dünyaya geldi ünlü oyuncu... 2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şaşkına döndü, "Hangisi Deniz hangisi Hazal?" yorumları havada uçuştu.

28.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 28.08.2022 13:28
Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! Hangisi Deniz hangisi Hazal?

"HANGİSİ DENİZ HANGİSİ HAZAL?"

Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! Hangisi Deniz hangisi Hazal?

Tatil pozlarıyla adından söz ettitren Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! Hangisi Deniz hangisi Hazal?

1988 yılında dünyaya gelen güzel oyuncunun Deniz adından bir ikiz kardeşi var. Birbirinin kopyası olan kız kardeşler, güzellikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İkiliyi görenler, "Hangisi Deniz hangisi Hazal?" diyor.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! Hangisi Deniz hangisi Hazal?

İşte başta Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler küçük dilini yuttu ayırt etmek neredeyse imkansız! Hangisi Deniz hangisi Hazal?

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