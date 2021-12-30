EDHO’nun İlyas Çakırbeyli’si O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de! Gören şaşırdı Ozan Akbaba söyledi sosyal medya yıkıldı: ’Ne cevherler varmış’

O Ses Türkiye yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı. 10 yılı aşkın süredir izleyiciyle buluşmaya devam eden O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.