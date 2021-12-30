EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de! Gören şaşırdı Ozan Akbaba söyledi sosyal medya yıkıldı: 'Ne cevherler varmış'
EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de! Gören şaşırdı, Ozan Akbaba söyledi, sosyal medya yıkıldı. Hızır Çakırbeyli'nin kardeşi İlyas Çakırbeyli karakteri ile kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşayan oyuncu Ozan Akbaba, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yer alacak olan O Ses Türkiye'de yer alacak olan kadroda en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Ozan Akbaba, seslendirdği Yalnızam Yalnız parçasıyla şimdiden büyük ilgi gördü. Kars'ta dünyaya gelen ve 2005 yılından bu yana ekranlarda gördüğümüz Ozan Akbaba'nın özel hayatı merak konusu oldu.
'NE CEVHERLER VARMIŞ'
EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de! Gören şaşırdı Ozan Akbaba söyledi sosyal medya yıkıldı...
O Ses Türkiye yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı. 10 yılı aşkın süredir izleyiciyle buluşmaya devam eden O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu.
O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI KADROSU
O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer aldı.
Programın özel bölümünde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dizdar, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz, Zeynep Avcı, Berfu-Eser Yenenler, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Sarp Akkaya sahne alacak.
EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, seslendirdiği 'Yalnızam Yalnız' parçası ile şimdiden büyük ilgi gördü.