Masterchef çıka çıka bakın kim çıktı TV 8'de olmadığı yer yok! O Ses Türkiye'yi de kazanan Tahsin Küçük meğer...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor. Yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, önceki akşam O Ses Türkiye Masterchef özel programına da damgasını vurdu. 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı.
TV8 ekranlarının iki sevilen yarışma programı Masterchef ve O Ses Türkiye, dün akşam güçlerini birleştirdi. Masterchef yarışmacıları, O Ses Türkiye'ye katıldı ve yemek yapmak yeteneklerinin yayında müzik yeteneklerini de konuşturdu.
Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye'de dün akşam Masterchef yarışmacıları sahne aldı. 26 Kasım O Ses Türkiye yarışmasında yaşanan Masterchef sürprizi, büyük bir çekişmeye de sahne oldu. Masterchef yarışmacılarının katıldığı gecede kazananı da Acun Ilıcalı açıkladı.
O Ses Türkiye'de Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem yarıştı.
Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.