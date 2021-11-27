Müge Anlı’dan romantizm dolu paylaşım ’afiyet olsun dünya güzeli!’ Hediyenin üzerindeki not gözler kalp çıkarıyor

Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor. Çok yoğun ve ağır bir çalışma temposu olan Müge Anlı'nın elindeki vakalar pek yüz güldüren olaylar değil. Neyse ki kamera arkasında keyfi yerinde...