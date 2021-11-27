Müge Anlı'dan romantizm dolu paylaşım 'afiyet olsun dünya güzeli!' Hediyenin üzerindeki not gözler kalp çıkarıyor
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Oldukça stresli bir çalışma temposu olan Müge Anlı, ekran karşısında pek gülücükler saçamas da neyse ki kameralar kapandığında onu mutlu eden şeyler var. Bir süre önce Instagram hesabı açan Müge Anlı öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya sallandı.
Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor. Çok yoğun ve ağır bir çalışma temposu olan Müge Anlı'nın elindeki vakalar pek yüz güldüren olaylar değil. Neyse ki kamera arkasında keyfi yerinde...
13 yıldır atv ekranlarında izleyiciyl buluşan Müge Anlı'nın programı Tatlı Sert artık bir ekran klasiği haline geldi. Kavuşan aileler, aydınlatılan cinayetler, yıllar sonra bulunan kayıplar... Bu zorlu atmosferde Anlı'yı tek tük anlar dışında mutlu ya da gülerken görmek çok zor.
Anlı bir süre önce Instagram hesabı açmış ve bir takipçi rekoruna da imzasını atmıştı. Instagram hesabını aktif kullanan Müge Anlı'nın paylaşımları da daima pozitif. Son paylaşımı da onlardan biri oldu.
"AFİYET OLSUN DÜNYA GÜZELİ"
2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Anlı, kulisine gönderilen mor ayıcık ve üzerindeki notu sevenleriyle paylaştı. Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara pek çok şeyi getirdi. Romantik bir hediye mi yoksa çetin koşullarda yüzü gülmesi için dostane bir hediye mi merak konusu.