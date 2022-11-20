Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Güler Sabancı bağlantısı şaşırtmıştı tansiyon yükseldi: "Çok yazık, seninki özgüven değil..."
Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu'dan ayar! Güler Sabancı bağlantısı şaşkına çevirmişti, Somer Şef MasterChef Büşra Zambak'a verdi veriştirdi. Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar hem tabakları hem de tavırlarıyla isimlerinden sık sık söz ettiriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında tansiyon yükseldi. Büşra'nın kaptanlık performansını eleştiren Sivrioğlu bakın neler söyledi.
"ÇOK YAZIK, SENİNKİ ÖZGÜVEN DEĞİL..."
Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Güler Sabancı bağlantısı şaşırtmıştı tansiyon yükseldi.
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam 131. bölümle ekrana geldi. Yarışmanın bu haftaki oyunlarını ise 3-0'lık bir skorla mavi takım kaybetti. Sivrioğlu ise dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Büşra'nın mavi takım kaptanlığını sert bir dille eleştirdi.
BÜŞRA'NIN CEVABINA SİNİRLENDİ
Dokunulmazlık oyunu öncesi Büşra ile sohbet eden Somer Sivrioğlu, "Daha önce iki kez kaptanlık yaptın. Birini 3-0, birini de 2-1 kazandın. Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu'na cevap veren Büşra ise "Farklı yaparım dediğim hiçbir şey yok" diyerek şefi sinirlendirdi.
SİVRİOĞLU: SENİNKİ EGO
Büşra'nın cevabı sonrası kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, "Çok yazık bence. Ben sana bir öngörüde bulunayım. Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak geri gelecek bu yarışmada. Şurada 'yapacağım hiçbir şey yok' demek ciddi ego. Ben 3-0 kaybetsem 10 saat neyi farklı yapabilirim diye düşünürdüm. Senin burada törpülemen gereken bir şeyler var. Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego" ifadelerini kullandı.