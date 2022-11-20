Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Güler Sabancı bağlantısı şaşırtmıştı tansiyon yükseldi: "Çok yazık, seninki özgüven değil..."

SİVRİOĞLU: SENİNKİ EGO

Büşra'nın cevabı sonrası kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, "Çok yazık bence. Ben sana bir öngörüde bulunayım. Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak geri gelecek bu yarışmada. Şurada 'yapacağım hiçbir şey yok' demek ciddi ego. Ben 3-0 kaybetsem 10 saat neyi farklı yapabilirim diye düşünürdüm. Senin burada törpülemen gereken bir şeyler var. Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego" ifadelerini kullandı.