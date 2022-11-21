Haberler Televizyon Videoları "Çok yazık...'' Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Tansiyon yükseldi

"Çok yazık...'' Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Tansiyon yükseldi

"Çok yazık...'' Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Tansiyon yükseldi
21.11.2022 10:26

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 02:39
EYT’liye düşük maaş mı...
Televizyon 00:37
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 02:06
Adnan Oktar'ın cezası belli...
Televizyon 00:50
YALI ÇAPKINI FRAGMANI İZLE 🎬...
Televizyon 02:20
Fondaş TELE 1'in terör kokan...
Televizyon 19:17
Müge Anlı'daki Derya'dan...
Televizyon 01:52
YAKALANMA ANI kamerada!...
Televizyon 05:46
Londra'ya haber yolladı!
Televizyon 08:15
Başkan Erdoğan Özbekistan'da
Televizyon 04:13
Müge Anlı'da şoke eden olay!...
Televizyon 07:26
Eşine tek tek nasıl cinsel...
Televizyon 01:53
Bakan Vahit Kirişçi'den Cihan...

Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu'dan ayar! Güler Sabancı bağlantısı şaşkına çevirmişti, Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar hem tabakları hem de tavırlarıyla isimlerinden sık sık söz ettiriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında tansiyon yükseldi. Somer Şef MasterChef Büşra Zambak'a verdi veriştirdi. Büşra'nın kaptanlık performansını eleştiren Sivrioğlu bakın neler söyledi.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA