"Çok yazık...'' Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu ayarı! Tansiyon yükseldi

Masterchef Büşra'ya Somer Sivrioğlu'dan ayar! Güler Sabancı bağlantısı şaşkına çevirmişti, Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar hem tabakları hem de tavırlarıyla isimlerinden sık sık söz ettiriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında tansiyon yükseldi. Somer Şef MasterChef Büşra Zambak'a verdi veriştirdi. Büşra'nın kaptanlık performansını eleştiren Sivrioğlu bakın neler söyledi.