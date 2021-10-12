Masterchef Burcu'yu ifşa ettiler 'beni aradı hesap sordu aşırı itici!' Ajda Pekkan gerçeğinden sonra bu kez de...
TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemeler katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Hakkında Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Burcu Önal hakkında öyle bir ifşa yapıldı ki, görenler şaştı kaldı. Burcu Önal'ı hedef alan bu sözler sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. İşte haberin detayları.
Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.
Burcu Önal'la ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Masterchef Türkiye 2021 sezonunun en başından beri gerek tabakları gerek yaşadığı tartışmalar ile gündemden düşmeyen Masterchef Burcu ile ilgili ortaya atılan bu ilginç iddia Masterchef Türkiye izleyicilerini oldukça şaşırttı.
Bir Masterchef izleyicisi, sosyal medyada Masterchef Burcu ile ilgili oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. Masterchef Burcu'nun geçtiğimiz yaz bir mekan işlettiğini ve bu restorandan sipariş verdiğini belirten izleyici, yemeği yedikten sonra yemek sipariş uygulaması üzerinden puanlama yaptığını ve verdiği puandan sonra Burcu tarafından arandığını iddia etti. Düşük puan verdiği için Masterchef Burcu'nun tepkisiyle karşılaştığını dile getiren Masterchef izleyicisi, Ekşi Sözlük'te yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte o paylaşım...
Masterchef Türkiye izleyicisi,sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Yarışmacı Burcu, geçen yaz güzel bir yer işletiyordu, şefliğini yapıyordu. Yemek sipariş uygulaması üzerinden mantı söyledim.
Hayli pahalı mantının biri pişmemiş gelmişti ve kimchi fazla aged olmuştu. Bu nedenle puanlamada lezzete 7 verdim.