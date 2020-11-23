Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...
Masterchef'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Ayyüce Kamit oldu. 24 yaşındaki genç yarışmacı Sefa Okyay Kılıç, Acun Ilıcalı'nın diskalifiye olduğunu açıkladığı Uğur Yılmaz Deniz'le birlikte 3'lü elemeye gitmiş ve yarışmaya veda eden isim olmuştu. 'Camsız evde tam 1 yıl yaşadım' sözleriyle geceye damga vuran ve şefleri bile vedasıyla ağlatan Ayyüce Kamit hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
23.11.2020 15:41
- Son Güncelleme: 23.11.2020 15:41
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