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Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Ayyüce Kamit oldu. 24 yaşındaki genç yarışmacı Sefa Okyay Kılıç, Acun Ilıcalı'nın diskalifiye olduğunu açıkladığı Uğur Yılmaz Deniz'le birlikte 3'lü elemeye gitmiş ve yarışmaya veda eden isim olmuştu. 'Camsız evde tam 1 yıl yaşadım' sözleriyle geceye damga vuran ve şefleri bile vedasıyla ağlatan Ayyüce Kamit hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

23.11.2020 15:41 - Son Güncelleme: 23.11.2020 15:41
Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

Masterchef'e ve hayallerine veda eden isim belli oldu. Jüri üyelerini de gözyaşlarına boğan Ayyüce Masterchef'e veda etti. Öte yandan Acun Ilıcalı dün Uğur'un diskalifiye olduğunu açıklamıştı.

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Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

Masterchef'te bu akşam heyecanlı bir eleme vardı. Sefa, Uğur ve Ayyüce arasında yapılan eleme sonrası elenen isim Ayyüce oldu. Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ayyüce, İstanbul'a hayalleri için geldiğini belirtti. Ayyüce yaptığı açıklama sonrası jüri üyelerini gözyaşlarına boğdu.

Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

Ayyüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim, camı olmayan evde 1 yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım. Hayatta istediğimi koparan bir insanım her ne kadar öyle gözükmesem de. Her şey için çok teşekkürler.

Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

Ayyüce Kamit'in ağlatan vedası geceye damgasını vururken hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Kahramanlarından biri de yarışmacı arkadaşı Emir Elidemir. İşte Masterchef yarışmacıları hakkında şaşırtan o gerçekler...

(Ayyüce ve kardeşleri)

Masterchef Ayyüce Kamit ve Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer elenen Ayyüce ve Emir Elidemir...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.

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