RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

Sosyal medyada 20'li yaşlara ait fotoğrafların paylaşıldığı bir akım başlatıldı. Birçok internet kullanıcısı #20liyaslarchallenge hashtag'i ile geçmiş yıllara ait fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isimler de sosyal medyada nostalji rüzgarları estiren bu akıma kayıtsız kalmadı. Çok sayıda ünlü isim, 20'li yaşlarına ait fotoğrafları Twitter ve Instagram hesaplarında yayınladı. Kimisi gençlik haliyle kendine hayran bıraktı kimisi ise yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti. İşte ünlü isimlerin 20'li yaşlarına ait o fotoğrafları…

05.05.2021 01:12 - Son Güncelleme: 05.05.2021 02:43
Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

NİLGÜN BELGÜN
"Konservatuvar öğrencisiyim… Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi Tiyatro oyunculuğundan yana kullandım"

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

BERFU YENENLER
"#20yearschallenge varmış duydum ki 20 yaşımda Türkiye güzeli olmuşum. Sonra da Japonya'ya gidip ülkemi temsil etmişim. Benim için çok güzel bir yaşmış paylaşmasam olmazdı"

Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

BEHZAT UYGUR
"Galatasaray amatör... yıl 1982, arkada ısınan Muharrem... Tamer ile çift santrfor oynuyoruz... Çapraz koşularımız rakibi bunaltıyor! Stadı hatırlayamadım..."

Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

YEŞİM SALKIM
"En güzel yaşlar"

Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

NAZAN ÖNCEL
"Bir bakıyorsun yirmi, bir bakıyorsun hayat. İnsan büyüyünce gençlik uzaktan el sallar."