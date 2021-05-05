Ünlü isimler 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! Kimisi kendine hayran bıraktı kimisi ‘yok artık’ dedirtti işte o paylaşımlar…

Sosyal medyada 20'li yaşlara ait fotoğrafların paylaşıldığı bir akım başlatıldı. Birçok internet kullanıcısı #20liyaslarchallenge hashtag'i ile geçmiş yıllara ait fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isimler de sosyal medyada nostalji rüzgarları estiren bu akıma kayıtsız kalmadı. Çok sayıda ünlü isim, 20'li yaşlarına ait fotoğrafları Twitter ve Instagram hesaplarında yayınladı. Kimisi gençlik haliyle kendine hayran bıraktı kimisi ise yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti. İşte ünlü isimlerin 20'li yaşlarına ait o fotoğrafları…

05.05.2021 01:12 - Son Güncelleme: 05.05.2021 02:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





