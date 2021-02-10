Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!
Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina güzelliğiyle hayran bıraktı. Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz ve partneri Alina Boz, Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçti. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen oyuncuların pozları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Formunu korumak için sıkı tempoyla çalışan Alina Boz önceki gün barfiks çektiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı.
10.02.2021 14:43
- Son Güncelleme: 10.02.2021 14:48