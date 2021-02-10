Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar veren Burak Deniz ve Alina Boz, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.