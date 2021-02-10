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Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina güzelliğiyle hayran bıraktı. Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz ve partneri Alina Boz, Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçti. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen oyuncuların pozları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Formunu korumak için sıkı tempoyla çalışan Alina Boz önceki gün barfiks çektiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı.

10.02.2021 14:43 - Son Güncelleme: 10.02.2021 14:48
Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar veren Burak Deniz ve Alina Boz, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

Dizi, ilginç hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Deniz ve Boz arasındaki uyum hayranlarından tam not aldı. Şimdi de ünlü oyuncuların bu uyumu ekranlardan dergi kapaklarına taşındı.

Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

14 Şubat için Şamdan Plus dergisine poz veren ikilinin pozları sosyal medyanın ve magazinin gündemine oturdu. Özellikle Alina Boz'un genç hayranları yayınlanan fotoğraflar üzerinden sevgi mesajlarını iletti.

Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

Dergi çekimlerinde Maraşlı dizisindeki rollerinden tamamen farklı olan ikilinin bu halleri büyük ilgi gördü ve binlerce paylaşım yapıldı.

Maraşlı oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı! Limitleri zorlayan Alina'yı bir de böyle görün!

Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Alina Boz ve Burak Deniz ikilisi Twitter'da kısa sürede TT oldu.