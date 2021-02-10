Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini izlemeyen yok... Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ son haliyle ortaya çıktı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 78 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı. Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya gelen Sevda Ferdağ, son haliyle hayranlarını üzdü.
Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.