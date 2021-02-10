Bugünkü
Takvim

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini izlemeyen yok... Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ son haliyle ortaya çıktı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 78 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı. Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya gelen Sevda Ferdağ, son haliyle hayranlarını üzdü.

10.02.2021 13:02 - Son Güncelleme: 10.02.2021 13:02
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı Sevda Ferdağ...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu Sevda Ferdağ, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.