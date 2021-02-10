Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Yuva yıkan Derin gerçekte kuğu gibi... Melis Sezen'i böyle gören yok
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun binlerce takipçisi bulunuyor. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar hem çocukluk hem de ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarla karşılaşınca şaştı kaldı. Bakın neden.
10.02.2021 14:49
- Son Güncelleme: 10.02.2021 14:49
Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelen Melis Sezen'in Instagram'da binlerce takipçisi var.
Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Dansı çok sevdiği hatta formunu dans sayesinde koruduğu bilinen Melis Sezen o görüntülerde de dans ediyor.
Formunu dans etmeye borçlu olduğunu söyleyen Sezen, "Spor olarak dans etmeyi daha çok seviyorum. Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Salsa da tango da vücudu inanılmaz sıkılaştıran ve merkezi güç isteyen danslar." diyor.
Ama asıl şaşırtan fotoğraflar Melis Sezen'in çocukluk yıllarına ait fotoğraflar. Öyle ki Melis Sezen bambaşka birine dönüşmüş, eski yüz hatlarından eser yok. Hadi gelin başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları arasında geçmişe bir yolculuk yapalım.