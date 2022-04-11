Masterchef Somer Sivrioğlu'dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef'ten genç sevgili bulan Somer Şef...
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Somer Şef'in cinsel ilişki itirafı olay yarattı.
11.04.2022 14:54 - Son Güncelleme: 11.04.2022 14:54
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.
İLK KEZ KONUŞTU
Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Boşanma sonrası sessizliğini bozan Sivrioğlu, "Herkesin hayatında anlaşmazlıklar olabiliyor. Ayrıldığım eşimle dostluğumuz devam ediyor. İki çocuğumuz var. Biz hiçbir zaman düşman olamayız" dedi.