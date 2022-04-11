Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

"Parayı buldu, hayatı değişti" eleştirisine de yanıt veren Sivrioğlu, "Ben Türkiye'ye geldiğimde zaten Avustralya'da iki restoranım vardı ve ikisi de son derece başarılı ve gelir getiren restoranlardı. Ben hiçbir zaman buraya gelip, şöhret olup parayı bulmadım." dedi.