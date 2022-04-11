RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu'dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef'ten genç sevgili bulan Somer Şef...

Masterchef Somer Sivrioğlu'dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef'ten genç sevgili bulan Somer Şef...

Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Somer Şef'in cinsel ilişki itirafı olay yarattı.

11.04.2022 14:54 - Son Güncelleme: 11.04.2022 14:54
Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.

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Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.

Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sivrioğlu.

Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

İLK KEZ KONUŞTU

Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Boşanma sonrası sessizliğini bozan Sivrioğlu, "Herkesin hayatında anlaşmazlıklar olabiliyor. Ayrıldığım eşimle dostluğumuz devam ediyor. İki çocuğumuz var. Biz hiçbir zaman düşman olamayız" dedi.

Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Kaşla göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Somer Şef...

"Parayı buldu, hayatı değişti" eleştirisine de yanıt veren Sivrioğlu, "Ben Türkiye'ye geldiğimde zaten Avustralya'da iki restoranım vardı ve ikisi de son derece başarılı ve gelir getiren restoranlardı. Ben hiçbir zaman buraya gelip, şöhret olup parayı bulmadım." dedi.

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