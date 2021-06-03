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Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

Mahkemeden Serenay Sarıkaya'ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı… Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'in bir televizyon kanalında kendisi hakkında sarf ettiği sözlerin ardından dava açmıştı. Kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat dava açan Serenay Sarıkaya'ya mahkemeden güzel haber geldi. 'Serenay, evli bir kulüp başkanından hamile mi?' diyen program sunucusu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. İşte detaylar…

03.06.2021 17:42 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:42
Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

8 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon programında altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi?" başlıklı bir haberi yayınlanmıştı.

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Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığı iddia edilmişti.

Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ifade ederek sunucu Pınar Ergüner'e ve televizyon kanalına açtığı tazminat davası açmıştı.

Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu dilekçesinde, "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin yayınlandığını belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…

"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, 'Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak' diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."