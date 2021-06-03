Mahkemeden Serenay Sarıkaya’ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı 'Evli bir kulüp başkanından hamile' iddiası…
Mahkemeden Serenay Sarıkaya'ya güzel haber! Tazminat davası sonuçlandı… Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'in bir televizyon kanalında kendisi hakkında sarf ettiği sözlerin ardından dava açmıştı. Kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat dava açan Serenay Sarıkaya'ya mahkemeden güzel haber geldi. 'Serenay, evli bir kulüp başkanından hamile mi?' diyen program sunucusu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. İşte detaylar…
"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, 'Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak' diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."