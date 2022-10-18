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Haberler Magazin Hadise'den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin yüzü gülüyor

Hadise'den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin yüzü gülüyor

30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. 5 aylık evliliğin bitme nedeni, sonrasında yaşananlar günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor. Ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunlar olurken Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Güzel şarkıcıya son olarak arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptı. 37 yaşına girecek olan Hadise, siyahlar içinde göz kamaştırdı. İşte Hadise'nin yeni paylaşımları...

18.10.2022 11:32 - Son Güncelleme: 18.10.2022 11:32
Hadise’den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

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Hadise’den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi. Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili yollarını ayırdı.

Hadise’den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı. Düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlıklar yaşayan çift, magazin gündeminde uzunca bir süre yer aldı.

Hadise’den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı.

Hadise’den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

YENİDEN DOĞDUM MESAJI MI?

30 Eylül'de boşanan Hadise'ye son olarak arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptı.

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