Hadise'den ayrılığın şerefine yeniden doğdum pozları! Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin yüzü gülüyor
30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. 5 aylık evliliğin bitme nedeni, sonrasında yaşananlar günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor. Ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunlar olurken Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Güzel şarkıcıya son olarak arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptı. 37 yaşına girecek olan Hadise, siyahlar içinde göz kamaştırdı. İşte Hadise'nin yeni paylaşımları...
Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı. Düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlıklar yaşayan çift, magazin gündeminde uzunca bir süre yer aldı.
Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı.