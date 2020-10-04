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Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

35 yaşındaki ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz gün Los Angeles'taki bir kitabevinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in kıyafetine uyum sağlaması için taktığı maske takipçilerini kızdırdı. Rey, şık ancak virüse karşı herhangi bir koruma özelliği olmayan maske kullandığı için bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. Birçok takipçisi şarkıcıyı "Sorumsuz" olarak nitelendirdi. Fakat Lana Del Rey'in erkek kardeşi Chuck Grant, Lana Del Rey'in sorumsuz davranmadığını savundu.

04.10.2020 14:32 - Son Güncelleme: 04.10.2020 14:34
Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

35 yaşındaki ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz gün Los Angeles'taki bir kitabevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Çıkardığı şiir kitabını tanıtan Lana Del Rey, içinden bazı bölümleri okuyarak, hayranlarıyla sohbet etti.

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Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

O gün için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, corona virüse karşı bir de maske taktı. Ancak Lana Del Rey'in tercih ettiği maske takipçilerini kızdırdı.

Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

Rey, şık ancak virüse karşı herhangi bir koruma özelliği olmayan maske kullandığı için bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

Birçok takipçisi şarkıcıyı "Sorumsuz" olarak nitelendirdi. Fakat Lana Del Rey'in erkek kardeşi Chuck Grant, Lana Del Rey'in sorumsuz davranmadığını savundu.

Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'

Grant, ablasının corona virüs testinin negatif çıktığını ve etkinlikte de hayranlarıyla arasında mesafe bıraktığını söyledi.

Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'
Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'
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