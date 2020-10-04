Lana Del Rey'in maskesine büyük tepki! 'Bu ne sorumsuzluk!'
35 yaşındaki ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz gün Los Angeles'taki bir kitabevinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in kıyafetine uyum sağlaması için taktığı maske takipçilerini kızdırdı. Rey, şık ancak virüse karşı herhangi bir koruma özelliği olmayan maske kullandığı için bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. Birçok takipçisi şarkıcıyı "Sorumsuz" olarak nitelendirdi. Fakat Lana Del Rey'in erkek kardeşi Chuck Grant, Lana Del Rey'in sorumsuz davranmadığını savundu.
04.10.2020 14:32
- Son Güncelleme: 04.10.2020 14:34
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