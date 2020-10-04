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Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Özellikle son günlerde Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında yayınlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Diriliş Ertuğrul adlı diziyle hayatımıza giren 27 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç ardından magazin sayfalarını süsledi. Gökhan Töre ile bir süre aşk yaşayan Esra Bilgiç, şaşırtan bir kararla sessiz sedasız boşandı. Son olarak Pakistan'da bir dergiye verdiği fotoğraflarla çok konuşulan Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabii. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

04.10.2020 14:07 - Son Güncelleme: 04.10.2020 14:10
Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

EDiriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile dünyaya açılan Esra Bilgiç güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

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Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

14 ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in uluslararası ilişkiler bölümüne başladı. oyunculuk kariyerindeki ilk rolü trt1 ekranlarında yayınlanan diriliş: Ertuğrul dizisidir. burada Ertuğrul gazi'nin eşi halime hatun karakterine hayat vermiştir.

Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar, kardeşi Ali Bilgiç'i görünce şaştı kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ

Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...
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