Bradley Cooper ile Lady Gaga aynı evde yaşamaya başladı!

Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın 91. Oscar Ödülleri esnasında sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk'ın arasını açtığı iddia edilmişti. Yaklaşık iki yıl önce A Star is Born - Bir Yıldız Doğuyor filmi için bir araya gelen ve film gösterime girdikten sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce Irina Shayk ile ilişkisini bitiren Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte yaşamaya başladığı söylendi.

16.07.2019 16:17 - Son Güncelleme: 16.07.2019 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





