Bradley Cooper ile Lady Gaga aynı evde yaşamaya başladı!
Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın 91. Oscar Ödülleri esnasında sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk'ın arasını açtığı iddia edilmişti. Yaklaşık iki yıl önce A Star is Born - Bir Yıldız Doğuyor filmi için bir araya gelen ve film gösterime girdikten sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce Irina Shayk ile ilişkisini bitiren Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte yaşamaya başladığı söylendi.
16.07.2019 16:17
- Son Güncelleme: 16.07.2019 16:19
A Star is Born filminde başrolde yer alan Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın yaklaşık bir yıldır aralarında bir yakınlaşma olduğu söylentileri dolaşıyordu ama ortada hiçbir kanıt olmadığı için iddia olarak kalıyordu.
En son Las Vegas konserindeki göz göze diz dizi düet yapmaları ve Oscar gecesinde sahneye çıkarak, üstelik Bradley Cooper'ın sevgilisi ünlü model Irina Shayk'ın önünde samimi davranışları gündeme oturmuştu.
İkilinin git gide daha çok yakın temasta olması önce Gaga'nın nişanlısıyla ayrılmasına, ardından ise Bradley'in Irina ile yollarını ayırmasına neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde Bradley Cooper'ın komşularının ortaya attığı iddiaya göre ise Lady Gaga Bradley Cooper'ın evine taşındı.
Yine bir iddiaya göre, Lady Gaga Irina Shayk'ın elinin değdiği her şeyi değiştirmek için, evi yeniden dekore etmeye de koyuldu.