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Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Birlikte rol aldıklarını 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın 7 yıllık aşkı bitti. Bir dargın bir barışık aşklarını son dönemde rayına oturtan ve evlilik için düğmeye basan ikili, daha birkaç hafta önce objektiflere takılmış. Hatta corona virüs nedeniyle düğünlerini ertelediklerini söylemişti. Ancak ünlü çiftin, bir kez daha yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Kutsi ile ayrıldıklarına dair bir paylaşım yapan Çıpa'nın sözleri şaşırttı.

06.04.2020 11:19 - Son Güncelleme: 06.04.2020 11:19
Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

'Huzur Sokağı' dizisinin setinde tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Feyza Çıpa ile Kutsi 7 yıldır aşk yaşıyordu.

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Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Bir dargın bir barışık aşklarını son dönemde rayına oturtan ve evlilik için düğmeye basan ikili, daha birkaç hafta önce objektiflere takılmış. Hatta corona virüs nedeniyle düğünlerini ertelediklerini söylemişti.

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Ancak ünlü çiftin, bir kez daha yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

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Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Sosyal medya hesabından Kutsi ile ayrıldıklarına dair bir paylaşım yapan Çıpa, şöyle dedi:

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

"Evet bitti. Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum."

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Kutsi ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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