Haberler Galeri Magazin Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'

Birlikte rol aldıklarını 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın 7 yıllık aşkı bitti. Bir dargın bir barışık aşklarını son dönemde rayına oturtan ve evlilik için düğmeye basan ikili, daha birkaç hafta önce objektiflere takılmış. Hatta corona virüs nedeniyle düğünlerini ertelediklerini söylemişti. Ancak ünlü çiftin, bir kez daha yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Kutsi ile ayrıldıklarına dair bir paylaşım yapan Çıpa'nın sözleri şaşırttı.

06.04.2020 11:19 - Son Güncelleme: 06.04.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





