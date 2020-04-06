Haberler Galeri Magazin Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Koronavirüs salgının Türkiye'ye gelmesinin ardından Okan Kurt ve kızı Hira ile evine kapanan Demet Akalın, 'izole olma' kuralını çiğnedi. Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yapan 47 yaşındaki Akalın, evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.

06.04.2020 11:26 - Son Güncelleme: 06.04.2020 11:45
Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini eve kapattı. Günlerdir evde olan Akalın, Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak takipçilerini uyardı. Ancak Akalın, bu kuralları kendisi çiğnedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Demet Akalın, bir ocakbaşı sahibini ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi.

Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın'a tepki yağdı.

Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Akalın yaptığı açıklamada "Çok yanlış anlaşıldım, ben o kebapları yardım amaçlı yaptırıyordum, ihtiyaç sahipleri için 20 bin kebap kolisi yaptırdım" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'
Kutsi ve Feyza Çıpa’nın 7 yıllık aşkı bitti! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin'