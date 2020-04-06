Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'
Koronavirüs salgının Türkiye'ye gelmesinin ardından Okan Kurt ve kızı Hira ile evine kapanan Demet Akalın, 'izole olma' kuralını çiğnedi. Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yapan 47 yaşındaki Akalın, evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.
06.04.2020 11:26
- Son Güncelleme: 06.04.2020 11:45
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini eve kapattı. Günlerdir evde olan Akalın, Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak takipçilerini uyardı. Ancak Akalın, bu kuralları kendisi çiğnedi.
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