Demet Akalın karantinada kebap partisi verdi! 'Konuyu çok yanlış anladın Demet!'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini eve kapattı. Günlerdir evde olan Akalın, Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak takipçilerini uyardı. Ancak Akalın, bu kuralları kendisi çiğnedi.