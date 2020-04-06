Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın!

Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Efsane dizide Bihter Ziyagil, Adnan Ziyagil, Beşir, Matmazel, Nihal gibi karakterlerin yanında Firdevs Hanım ve hizmetçisi Katya da dikkat çeken en önemli isimler arasındaydı. Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı.

06.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





