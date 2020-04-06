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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın!

Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Efsane dizide Bihter Ziyagil, Adnan Ziyagil, Beşir, Matmazel, Nihal gibi karakterlerin yanında Firdevs Hanım ve hizmetçisi Katya da dikkat çeken en önemli isimler arasındaydı. Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı.

06.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:03
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde köşkün kulağı Katya rolünü üstlenen 47 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni hali herkesi şaşırttı! Son dönemde Payitaht Abdülhamid dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ufuk Kaplan'ı görenler tanıyamadı. İşte Ufuk Kaplan ve diğer ünlülerin değişimleri...

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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...

HADİSE

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sına bakın! Değişimiyle 'pes' dedirten Ufuk Kaplan meğer Payitaht Abdülhamid'de...
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