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Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

Nilgün Kasapbaşoğlu yaşı nedeni ile 21 gündür sokağa çıkmıyor. 65 yaşındaki oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı evden çıkmaması gereken yaş grubunda. 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına Feyza Çıpa koştu. Çıpa, şarkıcı Kutsi ile tanışmasına vesile olan ve her kavgalarında barıştıran Kasapbaşoğlu'na yardım ederken görülntülendi.

05.04.2020 14:25 - Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

Şarkıcı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa'nın aşkı 2012'de birlikte oynadıkları 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde başlamıştı. O dönem rol arkadaşları, 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu ile dost olmuşlardı.

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Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

Fırtınalı bir aşk yaşayan çifti tanıştıran, her kavgalarında barıştıran, 2.5 yıl önce de nişan yüzüklerini takan Nilgün Kasapbaşıoğlu'ydu.

Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

BÜYÜKLER İÇİN ALIŞVERİŞ
Feyza Çıpa önceki gün Nilgün Kasapbaşoğlu'nun, Zekeriyaköy'deki evinin önünde görüntülendi. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Çıpa "Nilgün Hanım 65 yaşında olduğu için sokağa çıkmıyor. İlaçlarını ben alıyorum" dedi.

Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

Pencereden muhabirlere seslenen Kasapbaşoğlu "21 gün oldu evdeyim, sağ olsun böyle genç dostlar yardım ediyorlar. Kutsi ile Feyza ilaçlarımı alıp getiriyor. Geçen gün de 10 tane ekmek getirdiler. Hâlâ onları yiyorum. Ne mutlu bana ki, güzel insanlar biriktirmişim" dedi.

Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'

Bu sözler üzerine duygulanan Feyza Çıpa "Nilgün ablaya ilaç getirdin yakaladınız beni. Aile büyüklerimizi asla ihmal etmiyoruz. Her gün arayıp soruyoruz. Alışverişlerini yapıyoruz" dedi.

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