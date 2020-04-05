Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti! 'Vefalı arkadaş!'
Nilgün Kasapbaşoğlu yaşı nedeni ile 21 gündür sokağa çıkmıyor. 65 yaşındaki oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı evden çıkmaması gereken yaş grubunda. 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına Feyza Çıpa koştu. Çıpa, şarkıcı Kutsi ile tanışmasına vesile olan ve her kavgalarında barıştıran Kasapbaşoğlu'na yardım ederken görülntülendi.
05.04.2020 14:25
- Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
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