GaleriMagazin

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

atv ekranlarında yayınlanan 2 bölümüyle reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman 3.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını gösterdi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizide en çok dikkat çeken ismi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oldu. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden biri yaşı oldu. Peki Özge Törer kaç yaşında dersiniz? İşte başta Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer olmak üzere ünlülerin yaşları.

04.12.2019 16:37 - Son Güncelleme: 04.12.2019 16:47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer de var.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden olan yaşını sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?