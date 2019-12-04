Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı! Kuruluş'un Bala Hatun'u...
atv ekranlarında yayınlanan 2 bölümüyle reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman 3.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını gösterdi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizide en çok dikkat çeken ismi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oldu. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden biri yaşı oldu. Peki Özge Törer kaç yaşında dersiniz? İşte başta Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer olmak üzere ünlülerin yaşları.
04.12.2019 16:37
- Son Güncelleme: 04.12.2019 16:47
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