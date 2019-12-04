Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?
Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü... Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Leyla Feray'ın samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendiği iddia edildi. Hatta ikilinin gecenin çıkışında birbirlerini numarasını aldığı da iddialara arasında. Leyla Feray ise 4 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman'la birlikteydi. Herhangi bir ayrılık açıklaması olmaması, ihanet iddialarını güçlendiriyor. İşte ayrıntılar.
04.12.2019 15:22
- Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32
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