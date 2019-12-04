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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü... Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Leyla Feray'ın samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendiği iddia edildi. Hatta ikilinin gecenin çıkışında birbirlerini numarasını aldığı da iddialara arasında. Leyla Feray ise 4 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman'la birlikteydi. Herhangi bir ayrılık açıklaması olmaması, ihanet iddialarını güçlendiriyor. İşte ayrıntılar.

04.12.2019 15:22 - Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

Posta'nın haberine göre; oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek'teki Lucca'da samimi bir şekilde eğlenirken görülmüş. İkili ortak bir arkadaşları tarafından o gece kulüpte tanıştırılmış.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

Uzun sohbetleri, neşeli halleri 'Birbirlerine ne kadar çok yakıştılar' yorumlarına neden olmuş.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

Gecenin sonunda birbirlerinden telefon numaralarını almışlar.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

4 yıldır Serhat Teoman ile birlikteydi

Leyla Feray 4 yıldır oyuncu Serhat Teoman ile birlikteydi. Ancak Instagram'daki durumlarına bakılırsa, Leyla Feray sevgilisinin profilindekileri 19 Eylül'den bu yana beğenmiyor. Bu yüzden ayrıldıkları konuşuluyor.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Leyla Feray arasında neler oluyor? 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı aldattı mı?

OĞULCAN ENGİN YALNIZ

Oğulcan Engin ise 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu'dan ayrıldığından bu yana yalnız. Seda Sayan "Aleyna'yı, Oğulcan'a beğendim. Ama kızın sevgilisi var, olmadı" demişti.

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