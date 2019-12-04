Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...
Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinde beklediği çıkışı yakalayamadı. Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı dizinin final yapacak olması, başarılı oyuncunun hayranlarını üzecek bir karar vermesine neden oldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın hayranlarını şoke eden kararı ve Engin Altan Düzyatan hakkında bilmedikleriniz...
Diriliş Ertuğrul ile yıldızı parlayan ancak dizide uzun soluklu kalmayan Engin Altan Düzyatan verdiği kararla hayranlarını şoke edecek! Diriliş Ertuğrul'dan sonra yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi reytinglerde çakıldı. Hal böyle olunca dizi için final kararı alındı. Ancak en şaşırtıcı karar 40 yaşındaki oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan geldi.
EN BÜYÜK HAYALİ...
Hatta öyle kafasına takıyor ki pilot olmayı abisi onu pilot bir arkadaşıyla tanıştırıyor caydırmak için. Bu düşüncelerinden kurtulmak için de ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veriyor. "Rahat olurum, aktivitelere gitmem, derslerden kaçarım." diye düşünüyor. Derken öyle olmadığını fark ediyor ve babasının da yardımıyla rolü kapıyor, oyun bittikten sonra insanların onu alkışlaması adeta onu büyülüyor.