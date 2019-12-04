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Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinde beklediği çıkışı yakalayamadı. Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı dizinin final yapacak olması, başarılı oyuncunun hayranlarını üzecek bir karar vermesine neden oldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın hayranlarını şoke eden kararı ve Engin Altan Düzyatan hakkında bilmedikleriniz...

04.12.2019 17:05 - Son Güncelleme: 04.12.2019 17:05
Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

Diriliş Ertuğrul ile yıldızı parlayan ancak dizide uzun soluklu kalmayan Engin Altan Düzyatan verdiği kararla hayranlarını şoke edecek! Diriliş Ertuğrul'dan sonra yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi reytinglerde çakıldı. Hal böyle olunca dizi için final kararı alındı. Ancak en şaşırtıcı karar 40 yaşındaki oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan geldi.

Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

Diriliş Ertuğrul'un ardından Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştığı dizi reyting kurbanı olmuş ve dizi final kararı alınca ise hayranları isyan etmişti. Dizisinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak edilen başarılı oyuncu, kararını verdi.

Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

TELEVİZYONA ARA VERİYOR!

Reyting kurbanı olan dizinin ardından Düzyatan, televizyona ara verecek. Kurşun dizisinin final kararının ardından hayranlarının Burak Özçivit'in başrol aldığı Kuruluş Osman dizisinde görmek istedikleri Engin Altan Düzyatan'ın bu kararı hayranları oldukça üzdü.

Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEKLER!

Büyük dedeleri Yugoslavya/Arnavut göçmeni.

Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra...

EN BÜYÜK HAYALİ...

Hatta öyle kafasına takıyor ki pilot olmayı abisi onu pilot bir arkadaşıyla tanıştırıyor caydırmak için. Bu düşüncelerinden kurtulmak için de ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veriyor. "Rahat olurum, aktivitelere gitmem, derslerden kaçarım." diye düşünüyor. Derken öyle olmadığını fark ediyor ve babasının da yardımıyla rolü kapıyor, oyun bittikten sonra insanların onu alkışlaması adeta onu büyülüyor.

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