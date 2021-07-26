Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğluna büyük sürpriz! ‘Karan’ın Gu Gu’su’ dedi paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğluna büyük sürpriz! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte tatile çıktı. Sezonu Bodrum'da açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Özçivit, ilk olarak balık tuttuğu anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu daha sonra ise tuttuğu balık ile oğlu Karan'ın verdiği pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda Karan'ın sevimli tepkisi ve balığa verdiği 'Gu gu' ismi dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımları...
26.07.2021 22:38
- Son Güncelleme: 26.07.2021 22:51
Reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit, sezon finalinin ardından ailesi ile birlikte Bodrum'a gitmişti.
Bodrum tatiline devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özçivit, Instagram hesabında bir video yayınlayarak balık tutma konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.
Burak Özçivit'in tuttuğu balık büyüklüğüyle takipçilerini şaşkına çevirirken Fahriye Evcen de "Bu balık dolaba nasıl sığacak?" yorumunda bulundu.
Burak Özçivit'in "Karan'ın Gu Gu'su" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Karan'ın sevimli tepkisi ise beğeni topladı.