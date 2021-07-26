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Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Can Yaman, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Çekimleri Kasım ayında başlayacak olan Sandakon dizisi için harekete geçen Yaman, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çekimler öncesinde spor yaparak kaslarını güçlendiren oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Peş peşe paylaşımda bulunan Yaman'ın çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerlediği videosu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. İşte Can Yaman'ın o paylaşımları...

26.07.2021 22:10 - Son Güncelleme: 26.07.2021 22:17
Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Sandakon adlı dizi için dövüş ekibinden özel dersler alan Can Yaman, bir süre bu çalışmalara ara vererek sevgilisi Diletta Leotta ile tatile çıkmıştı.

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Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Hem İtalya hem de Türkiye'de tatil yapan Yaman, çekimlerine Kasım ayında başlanacak olan Sandakon için tekrar harekete geçti.

Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Çekimler öncesi spor yaparak kaslarını güçlendiren oyuncu, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Instagram hikaye bölümünde spor yaptığı anlara ait videoları yayınlayan Can Yaman, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum ve beğeni aldı.