Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! O videosu fena ti’ye alındı
Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Can Yaman, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Çekimleri Kasım ayında başlayacak olan Sandakon dizisi için harekete geçen Yaman, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çekimler öncesinde spor yaparak kaslarını güçlendiren oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Peş peşe paylaşımda bulunan Yaman'ın çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerlediği videosu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. İşte Can Yaman'ın o paylaşımları...
26.07.2021 22:10
- Son Güncelleme: 26.07.2021 22:17
Sandakon adlı dizi için dövüş ekibinden özel dersler alan Can Yaman, bir süre bu çalışmalara ara vererek sevgilisi Diletta Leotta ile tatile çıkmıştı.
Hem İtalya hem de Türkiye'de tatil yapan Yaman, çekimlerine Kasım ayında başlanacak olan Sandakon için tekrar harekete geçti.
Instagram hikaye bölümünde spor yaptığı anlara ait videoları yayınlayan Can Yaman, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.