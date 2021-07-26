Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’yu hiç böyle görmediniz! “Mermiye kafa attığımız yıllar” dedi paylaştı herkes Ecem Erkek sandı
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'yu hiç böyle görmediniz! Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun çocukluk hali takipçilerini şaşkına çevirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti. İşte Onur Buldu'nun o paylaşımı...
26.07.2021 23:21
- Son Güncelleme: 26.07.2021 23:41
Ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.
Onur Buldu, "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımında Güldür Güldür'de Naime karakterine can veren meslektaşı Ecem Erkek'e benzetildi.
İşte Onur Buldu'nun Ecem Erkek'e benzetildiği fotoğrafı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk halleri...