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Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten anlar! Kim Milyoner Olmak İster'de 'Barış Manço' rüzgarı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 868. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Söz ve müziği Barış Manço'ya ait olan 'Hal hal' adlı şarkıda, yavru ceylan gibi kaçan Nazo gelin çaydan nasıl geçer?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu soruyu okurken kendisini gülmekten alıkoyamadı. Peki, yarışmacıya sorulan 'Barış Manço sorusunun cevabı ne? İşte geceye damga vuran 'Barış Manço' sorusu ve Kim Milyoner Olmak İster'in 868. yeni bölümünden kareler...

18.02.2020 00:29 - Son Güncelleme: 18.02.2020 00:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





