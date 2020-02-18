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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

Bir ekran klasiği haline dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si olarak kazındı hafızalarımıza Oktay Kaynarca. 55 yaşındaki usta oyuncu tıpkı daha önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri gibi özdeşleşti bu karakterle. Tabi bunda Oktay Kaynarca'nın başarılı oyunculuğunun rolü büyük. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Yedi Tepe İstanbul gibi dizilerle karşımıza çıkan Oktay Kaynarca'nın kariyerinde yüzü gülse de özel hayatında pek yüzü gülmedi. 2012-2013 yılları arasında evli kalan Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

18.02.2020 09:21 - Son Güncelleme: 18.02.2020 09:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri ve sevgilileri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

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HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

PAMELA-TOPRAK SERGEN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş!

BİRKAN SOKULLU - ASLI ENVER

2012 yılında evlenen çift 2015 yılında "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle boşandı. Aslı Enver şu an Murat Boz ile, Birkan Sokullu ise Aslı Enver'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile birlikte oldu.

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