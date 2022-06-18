Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı 'beğenmedim yüzündeki ışıltı samimiyet gitmiş' Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel'şn son paylaştığı fotoğraf bir anda tartışma konusu oldu. Sertel'in estetik bir işlem yaptırıp yaptırmadığı merak edilirken yüzündeki değişilik takipçileri tarafından pek sevilmedi.
18.06.2022 12:28 - Son Güncelleme: 18.06.2022 12:28
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.