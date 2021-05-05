RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı… Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında annesi Hatime Evcen'in fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu! Hatime Evcen'i görenler Fahriye Evcen için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

05.05.2021 20:21 - Son Güncelleme: 05.05.2021 20:21
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaklaşan Anneler Günü öncesi annesi Hatime Evcen'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Evcen için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

İşte Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

Amine Gülşe

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’