Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı ‘Güzelliğini annesinden almış’

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen paylaştı benzerlikleri şaşırttı… Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında annesi Hatime Evcen'in fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu! Hatime Evcen'i görenler Fahriye Evcen için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

05.05.2021 20:21 - Son Güncelleme: 05.05.2021 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





