RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Kısa bir süre önce bir bebek bezi reklamıyla ekrana dönen ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Son olarak kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla gündeme gelen Evcen, şimdi ise beyazlara büründü. Güzel oyuncu, beyazlar içinde verdiği bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen için "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in çok konuşulan o pozları…

03.05.2021 18:31 - Son Güncelleme: 03.05.2021 18:40
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra setlere ara veren ve kısa bir süre önce bir bebek bezi reklamıyla ekrana dönen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Son olarak kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla gündeme gelen Evcen, şimdi ise beyazlara büründü.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bahçe pozlarını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Kısa süre içinde beğeni rekoru kıran paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Evcen'in takipçileri, güzel oyuncuya yorum yağdırdı.