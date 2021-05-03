Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Kısa bir süre önce bir bebek bezi reklamıyla ekrana dönen ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Son olarak kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla gündeme gelen Evcen, şimdi ise beyazlara büründü. Güzel oyuncu, beyazlar içinde verdiği bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen için "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in çok konuşulan o pozları…

03.05.2021 18:31 - Son Güncelleme: 03.05.2021 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





