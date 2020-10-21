Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bu fotoğrafları 'Yok artık!' dedirtti! Burak Özçivit meğer...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Hakkında pek çok paylaşım yapılan başarılı oyuncunun çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin yıllar içersindeki değişimleri.