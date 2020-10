Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bu fotoğrafları 'Yok artık!' dedirtti! Burak Özçivit meğer...

Kenan İmirzalıoğlu

Arkadaşının ısrarı ile mankenlik ajansına kaydolan İmirzalıoğlu, Best Model of Turkey'e katıldı. 4 bin kişi arasından ilk 20'ye seçilip birinci oldu. Ardından Best Model Of World yarışmasında da birinciliği elde etti. İmirzalıoğlu Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasında.