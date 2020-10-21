Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bu fotoğrafları 'Yok artık!' dedirtti! Burak Özçivit meğer...
Kuruluş Osman dizisinin başrolü olarak ekranlarda boy gösteren Burak Özçivit gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazandı. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le 2017 yılında hayatını birleştiren ve 2019 yılında ilk çocuklarını kucağına alan 35 yaşındaki oyuncu Burak Özçivit yurt dışında da oldukça ünlü. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan isimlerden biri olan Burak Özçivit'in çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar sosyal medyayı salladı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin eski halleri.
Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Hakkında pek çok paylaşım yapılan başarılı oyuncunun çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin yıllar içersindeki değişimleri.