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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı. Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Koronavirüs nedeni ile sosyal medya hesabından 'hayat eve sığar' paylaşımı ile 'evde kal' çağrısında bulunan Burak Özçivit'in gerçek mesleğini öğrenenler çok şaşırıyor! Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

31.03.2020 19:33 - Son Güncelleme: 31.03.2020 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





