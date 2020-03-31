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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı. Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Koronavirüs nedeni ile sosyal medya hesabından 'hayat eve sığar' paylaşımı ile 'evde kal' çağrısında bulunan Burak Özçivit'in gerçek mesleğini öğrenenler çok şaşırıyor! Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

31.03.2020 19:33 - Son Güncelleme: 31.03.2020 19:35
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri bir kez daha fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz?

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği...

REYNMEN

Pazarcılık yapıyordu

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